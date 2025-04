Brodetto: sapori e musica con Marina Rei e Gualazzi

Con i suoi 23 anni, il Brodetto Fest si avvicina al traguardo del quarto di secolo: dal 30 maggio al 2 giugno tornano ad accendersi i fuochi al Lido di Fano. Quattro giornate (30-31 maggio, 1-2 giugno) ricche di eventi tra zuppe di pesce, grandi chef, talk show, appuntamenti culturali. Tra gli ospiti la cantautrice Marina Rei e Raphael Gualazzi che si esibiranno sul palco centrale. "Il Brodetto Fest – ha commentato l’assessore ai grandi eventi Alberto Santorelli – apre la stagione estiva: una manifestazione per tutti, dalle famiglie ai giovani". Mentre il presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Mirco Carloni, ha sottolineato come "il Brodetto Fest sia importante per far comprendere ai consumatori la differenza tra il pescato delle nostre marinerie, basato sul rispetto delle regole e sulla trasparenza della filiera, e quello proveniente da altre parti del mondo".

Gli appuntamenti sono stati presentati ieri nella sede della New Copromo, dal direttore di Confesercenti Fano Matteo Radicchi che ha ribadito "l’importanza del sostegno economico degli enti pubblici (Comune, Regione, Ministero) senza i quali sarebbe impossibile realizzare il Brodetto Fest" e dal direttore provinciale di Confesercenti Andrea Ligurgo: "Il Brodetto Fest – ha ricordato – che parteciperà dal 6 all’8 maggio, alla Seafood Expo Global di Barcellona, nel padiglione Italia realizzato dal Ministero dell’Agricoltura, è anche uno strumento di promozione nazionale e internazionale di Fano e delle Marche". Sono intervenuti anche l’assessore regionale Andrea Maria Antonini eTommaso Di Sante (Coldiretti e Camera di Commercio). Tra gli appuntamenti più importanti dell’edizione 2025, la "Gara nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di pesce" con cuochi d’eccezione e una giuria di esperti formata da Alberto Lupini (Italia a Tavola), Diego Casali (QN Itinerari) Igles Corelli (Gambero Rosso), Sonia Peronacci (fondatrice di Giallo Zafferano).

Dalla collaborazione con le marinerie italiane, nasce il "Villaggio del gusto": ospite speciale di questa edizione "Il Ciuppin", la zuppa di pesce ligure. Torna invece il BrodettoBoat con la motonave Qeen Elisabeth che quest’anno apre la cambusa per aperitivi, pranzi e cene sotto le stelle. Novità anche al Palabrodetto, coordinato da Antonio Bedini. Oltre ad accogliere lo chef stellato Roberto Pinto (ristorante Sine di Milano) e Monica Pannacci, vincitrice di Giallo Zafferano Award e seguita da milioni follower, il Palabrodetto darà spazio a due cooperative sociali per l’inserimento lavorativo nel settore della ristorazione e dell’accoglienza. Si tratta della cooperativa Giò con OpenHouse e della cooperativa Contatto con il progetto ristorante pizzeria Angelo 2.0: due fiori all’occhiello che perseguono l’inclusione dei giovani con disabilità. Dopo il successo dello scorso anno tornano Spazio Bro-La cucina dei pescatori, Brodetto&Wine, Brodetto& Kids e il talk sul mare "In profondità" con Irbim Cnr, Università Federico II di Napoli e Unimar. In attesa della manifestazione, il brodetto si potrà già assaggiare dall’1 al 25 maggio con "Aspettando il Brodetto", in tutti i ristoranti del "Circuito del Brodetto" a 25 euro.

Anna Marchetti