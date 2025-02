Santelli a Baldelli:: "Strategia aree interne. Da sindaco si oppose"

La co-portavoce di Europa verde e Verdi Marche Sabrina Santelli critica Francesco Baldelli sulle aree interne. Lo spunto è l’intervista rilasciata ieri dall’assessore regionale al Carlino. "Le dichiarazioni di Baldelli sono contraddittorie rispetto al suo passato amministrativo – affonda Santelli – e suonano anche come un tentativo di riscrivere la storia della Snai (Strategia nazionale aree interne). Da sindaco fu l’unico, tra 1.200 colleghi, a sottrarsi alla prima fase, uscendo dall’accordo con gli altri nove comuni dell’area pilota delle Marche e rinunciando a una strategia innovativa che portava risorse e servizi ai territori marginalizzati. Oggi si propone come paladino delle aree interne, ma lo fa con una narrazione distorta, sostenendo che la prima Snai chiudeva gli ospedali, mentre la strategia ha sempre avuto tra i suoi pilastri il potenziamento della sanità locale. Da assessora di Pergola, insieme alla mia giunta, ho lavorato con tenacia per riportare il nostro Comune all’interno dell’area pilota del Basso Pesarese e Anconetano nella seconda fase della Snai 21-27, per dare un’opportunità concreta alla nostra comunità, ma nelle Marche quella fase non è mai decollata perché Baldelli non l’ha fatta partire". Santelli incalza: "Non si possono definire ‘mancette’ i 10milioni stanziati nella prima fase della Snai alla nostra area. Allora rappresentavano un’occasione straordinaria. Oggi, con il Pnrr, è facile giocare al monopoli con cifre ben più alte, ma ciò non cancella il valore di quei primi finanziamenti".

s.fr.