Sconto abbonamenti. Adriabus: "Truffa"

Sta circolando in Rete un messaggio ingannevole che promette ai residenti di Fano e dintorni un abbonamento al trasporto pubblico "gratis per 6 mesi a soli 2,35 euro" in occasione del 50° anniversario di Adriabus. Il messaggio invita a cliccare su un link che conduce a un sito non ufficiale e potenzialmente pericoloso. Adriabus ha prontamente smentito l’iniziativa, avvertendo che "si tratta di una truffa e che non ha mai attivato offerte di questo tipo". L’azienda raccomanda di non cliccare sul link.