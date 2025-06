Scontro in A14 all’uscita della galleria. Tre mezzi coinvolti. Un ferito

Scontro all’uscita della galleria sull’autostrada A14 all’altezza di Novilara: una persona ferita è finita in ospedale. È quanto accaduto nella giornata di ieri, dopo le 17, lungo il tratto nord dell’A14, all’altezza della galleria di Novilara, nel territorio pesarese. L’incidente ha visto coinvolti due autovetture e un furgone, in un impatto che ha generato forti disagi alla circolazione e momenti di apprensione tra gli automobilisti in transito.

Ancora in fase di accertamento l’esatta dinamica del sinistro. Sul posto anche la polizia stradale e poi i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ad una persona rimasta ferita: le sue condizioni non sarebbero gravi. Per la gestione dell’emergenza e la messa in sicurezza della carreggiata è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco, giunti con due mezzi: un’autopompa e un veicolo più leggero. Le operazioni di soccorso e di ripristino della viabilità hanno causato rallentamenti significativi al traffico.