"Scuola ancora chiusa. Promessa non mantenuta"

Minoranza di Colli al Metauro fortemente critica con l’amministrazione per la mancata riapertura della scuola d’infanzia ‘Rodari’ di Calcinelli. "Ancora una promessa non mantenuta – attaccano i consiglieri del gruppo ‘Energia in Comune’ -. Nell’articolo del Carlino del 6 settembre scorso, a seguito delle giustificate e legittime istanze sollevate da alcuni genitori che chiedevano tempi certi sulla riapertura, la vicesindaco Annachiara Mascarucci aveva dichiarato che i lavori sarebbero terminati il 31 ottobre e che subito dopo i bambini avrebbero potuto far rientro nel plesso, ma purtroppo non è così. Da quanto ci risulta ci sono ancora interventi da concludere e prima che l’edifico torni fruibile passerà del tempo, con inevitabili, ulteriori, disservizi e problemi per genitori e alunni".

I membri di opposizione ricordano che "la scuola era stata chiusa nel settembre 2023 per consentirne l’adeguamento sismico e avrebbe dovuto essere riaperta entro un anno. Invece, i bimbi continuano e continueranno a dover andare nella sede provvisoria di Tavernelle (l’ex materna, ndr), che dista circa 5 chilometri, e non si sa ancora per quanto. Infatti, dall’amministrazione tutto tace, nessuna comunicazione è pervenuta ai genitori, che non sanno ancora quando i loro figli potranno rientrare alla ‘Rodari’". Un’incertezza che crea malumori, "anche perché – riprendono i consiglieri di ‘Energia in Comune’ - la situazione determina disagi continui, a partire da quelli legati al trasporto dei piccoli alunni. Trasporto garantito sì dal Comune, ma con un ‘giro’ eseguito ben dopo l’orario consueto di entrata a scuola, a causa del fatto che a fronte dell’aumento delle corse non c’è stato un incremento dei pulmini. Per le famiglie è durissima organizzarsi quotidianamente, considerato che chi lavora non può certo attendere il passaggio del bus alle 9. Alcuni genitori che non possono contare sull’aiuto di nonni e altri parenti sono costretti a pagare una babysitter per accompagnare i figli alla fermata".

Secondo l’opposizione c’è anche un’altra promessa non mantenuta: "Il sindaco nel consiglio comunale del 30 luglio aveva dichiarato che molto presumibilmente la palestra sarebbe stata di nuovo utilizzabile nel mese di ottobre, ma pure in questo caso i lavori sono ancora in corso e non esiste alcuna comunicazione ufficiale su una data certa. L’unica certezza sono i continui ritardi".

Sandro Franceschetti