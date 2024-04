Scuolabus tamponato. Spavento per 7 bimbi

Sono sette i bambini delle elementari coinvolti nel tamponamento di ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, a Belgatto: tutti illesi. Spavento, non solo tra i piccoli che erano a bordo, ma anche per il conducente, una 40enne residente in Liguria, ma per lavoro domiciliata a Fano, e per l’assistente che li accompagnava. A tamponare lo scuolabus è stata una Fiat Fiesta, condotta da un 64enne pesarese che, a sua volta, era stato colpita nella parte posteriore dell’auto da una Golf guidata da un 35enne di Fano. Sul posto non sono intervenuti mezzi di soccorso, ma solo una pattuglia della Polizia locale. Altro incidente, questa volta con una ferita lieve, trasportata al Pronto soccorso in codice verde, si è verificato sempre ieri pomeriggio, intorno alle 15.30, in viale Romagna, all’altezza dell’ex bar Trilly. Anche in questo caso si è tratto di un tamponamento, nel quale sono state coinvolte due autovetture. L’incidente e l’arrivo dell’ambulanza hanno causato il rallentamento del traffico a causa del senso unico alternato che è stato disposto per consentire agli agenti della Polizia locale di effettuare i rilievi necessari per definire la dinamica del tamponamento. In entrambi i casi è intervenuta la Polizia locale.