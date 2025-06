Serfilippi bacchetta Seri: "Con loro 10 anni di buio"

"L’intervista di Seri è l’ultimo grido disperato di chi non è riuscito a fare eleggere nemmeno un consigliere comunale e cerca di trovare uno spiraglio per le elezioni regionali". E’ dura la replica del sindaco Luca Serfilippi alle considerazioni di Seri sulla giunta di centrodestra ad un anno dal suo insediamento. "E’ una narrazione strumentale – prosegue Serfilippi – totalmente lontana dalla realtà dei fatti. La verità è sotto gli occhi di tutti: in un solo anno abbiamo fatto più di quanto Seri abbia realizzato in dieci anni".

L’ex sindaco dice che per ora vi siete limitati a portare avanti i loro progetti: cosa risponde? "Ci siamo trovati a gestire una situazione economica difficile, con debiti e disastri lasciati in eredità. Abbiamo dovuto mettere sul tavolo oltre 5 milioni di euro per far ripartire i lavori fermi e tamponare le falle. Per piazza Costa abbiamo stanziato 1,6 milioni di euro, mentre il progetto della Zengarini era incompleto e non rispettava le normative Coni".

Per Seri è un errore il polo logistico a Chiaruccia: lei cosa risponde?

"Non voglio alimentare polemiche e non ho intenzione di intervenire fin quando non ci saranno le stime dei terreni da parte dell’Agenzia delle Entrate".

L’ex sindaco sembra ridimensionare il disavanzo della Fondazione Teatro della Fortuna da voi denunciato: è così?

"Il Teatro della Fortuna presenta un buco finanziario di 340 mila euro e Seri dovrebbe chiarire come si è generato. La verità è che abbiamo trovato una città in difficoltà economica, con imprenditori demotivati e un’amministrazione che non sosteneva le attività economiche. Tuttavia, abbiamo creato le condizioni per riportare vivacità e entusiasmo. Con Seri gli imprenditori chiudevano, con noi riaprono".

E sulla Federiciana? E’ vero che avete semplicemente fatto la gara?

"Seri dovrebbe avere l’onestà intellettuale di riconoscere che non aveva stanziato nemmeno un euro. Noi abbiamo trovato le risorse e abbiamo dimostrando la capacità di realizzare progetti importanti".

La ruota panoramica è stata liquidata da Seri come ‘banale’ a confronto dell’originalità delle Vongole. Immagino che non sia d’accordo?

"Quando Seri dice che la Vongola vale più della ruota panoramica, non è un caso che i cittadini abbiano scelto il centrodestra al primo turno. Noi siamo concentrati sui risultati, quelli che il centrosinistra non ha centrato, facendo sprofondare la città in un periodo buio durato 10 anni. Noi vogliamo farla tornare a brillare. Continueremo a lavorare per il bene della città, con determinazione e impegno".

an. mar.