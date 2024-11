Si ride al teatro Tiberini con ’Ultimo tango a Tonga’

Lo storico teatro ‘Mario Tiberini’ di San Lorenzo in Campo ospiterà giovedì e venerdì lo spettacolo della compagnia ‘San Costanzo Show’ dal titolo ‘Ultimo tango a Tonga’. In entrambe le serate l’appuntamento è per le 21,15, con una rappresentazione incentrata sui personaggi più noti e storici della compagnia: Orietta Pedotti e Rosa della Cecca, affiancati dai colleghi di battute Geoffrey di Bartolomeo e Daniele Santinelli. "Un viaggio comico verso la meta esotica dell’Isola di Tonga, che promette di essere ricca di malintesi, colpi di scena e tante risate", evidenzia la presentazione dello spettacolo. I biglietti per tutte e due le serate sono disponibili al Bar Centrale di San Lorenzo in Campo, con prevendite su liveticket.it. Tutte le informazioni al 328.4173247 e su www.sancostanzoshow.com. Una rappresentazione, quest’ultima del ‘San Costanzo Show’, che sabato verrà proposta anche al Teatro della Fortuna di Fano (alle 21,15); dopodiché potrà essere ammirata al CineTeatro Loreto di Pesaro il 25 novembre e il 9 e il 16 dicembre. Seguirà il nuovo show ‘Ride bene chi ride ultimo’ in programma per capodanno al Politeama di Fano.

s.fr.