Si vola in finale con il tamburello

Missione compiuta per la formazione di tamburello del Gruppo Sferistico Mondolfo, che domenica, contro Sant’Arcangelo di Romagna e Treia, ha conquistato il primo posto nel girone Romagna- Marche di serie C, staccando il pass per le finali nazionali. Sono scesi in campo William Passerini, Dylan Del Moro, Marco Sorcinelli, Riccardo Barbetti, Luca Gigli, Michael Baldi ed Enrico Sorcinelli (che è anche il mister). Assente per motivi di studio Riccardo Sorcinelli, che però non si perderà la finalissima tricolore in Piemonte per il 12 e 13 ottobre.