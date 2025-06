Sicurezza: sanitari e divise in campo. In volo anche un drone per i controlli

Molto caldo e musica a tutto volume. Ma anche un imponente il sistema di sicurezza: in volo anche un drone per il controllo dall’alto in tempo reale dell’intera area. Sia ieri che oggi sono state attivate misure straordinarie per garantire un clima di festa sereno e protetto. Operative unità specializzate antiesplosivo e antidroga, con due cani addestrati, reparti mobili di polizia e carabinieri e controlli amministrativi mirati al rispetto del divieto di vendita di alcolici ai minori di 18 anni. Le forze dell’ordine presidiano la manifestazione con tre turni, ognuno composto da 15 a 25 operatori.

Anche l’Ast si è mobilitata per assicurare assistenza sanitaria a tutti i partecipanti. L’assistenza che sarà garantita sul posto dalla Cri che dispone di mezzi d’emergenza e personale sanitario qualificato, inclusi medici e soccorritori. Per i casi che dovessero richiedere l’ospedalizzazione, il pronto soccorso di Fano è stato individuato come punto di riferimento principale. Inoltre, la direzione sanitaria ha elaborato un piano per gestire un eventuale maxi-afflusso di pazienti, attivando un’area di supporto (nel reparto di Day Surgery dell’ospedale di Fano). Questa misura permetterà di liberare spazi e personale all’interno del pronto soccorso, mantenendo l’operatività per le urgenze. Inoltre è prevista una copertura medica dedicata con la gestione dei trasferimenti e dell’assistenza a carico del medico del pronto soccorso di Fano e dei reparti di medicina interna. In caso di emergenza è prevista un’ulteriore attivazione di posti letto e personale sanitario sia a Fano che a Pesaro.

an. mar.