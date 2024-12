Smartsystem al giro di boa, un match da brivido

Il campionato della Smartsystem Essence Hotels Fano è giunto al giro di boa. Ultima giornata con il brivido per i virtussini che saranno impegnati in trasferta a Prata di Pordenone oggi alle 17.30 contro l’ex capolista Tinet. Trattasi di una sfida tutta in salita che, però, i fanesi affronteranno dopo due successi consecutivi casalinghi: "Dopo le ultime prestazioni – afferma il martello tedesco Marks (foto) – siamo molto carichi. Prata, seconda a pari merito con Ravenna, gioca una bella pallavolo ed il match sarà molto difficile ma noi siamo in fiducia e possiamo giocarcela anche con le più forti". Nell’ultimo turno i pratensi sono caduti sul campo di Macerata, una sconfitta che non ha scalfito l’ottimo campionato fino ad ora giocato dai ragazzi di Di Pietro: "Assolutamente – continua l’attaccante biancorosso -, ma noi stiamo bene e vogliamo andare lì per giocarcela fino alla fine. E’ indubbiamente una sfida difficile ma abbiamo delle chance".

Coach Di Pietro potrà contare sul cannoniere della serie A2 Kristian Gamba (quasi 24 punti a partita) e sul goriziano Jerney Terpin, giocatore esperto e forte in questa categoria. L’altro schiacciatore sarà il polacco Marcin Ernastowicz, anche se nell’ultima sfida ha destato buona impressione Ranieri Truocchio. In cabina di regia l’ex Motta di Livenza Alessio Alberini, mentre al centro giocherà il duo Scopelliti-Katalan, quest’ultimo arrivato alla sua quinta stagione con i Passerotti. Nel ruolo di libero l’ex Ortona Alberto Benedicenti.

I virtussini in trasferta hanno per adesso faticato (quattro punti totali in sei gare esterne), ma le ultime prestazioni giocate dai ragazzi di Mastrangelo sono state incoraggianti. I fanesi arrivano a questo appuntamento carichi. L’ambiente è sereno. E da qualche partita è cresciuta anche la consapevolezza che la Smartsystem può giocarsela contro tutte le squadre di questa serie A2 complicata, ma bella.

b.t.