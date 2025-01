Stangata sull’acqua: "Aset fa utili milionari. Li si usi per le famiglie"

Daniele Ceccarelli (foto), del Comitato per la Salute Pubblica di Mondolfo esorta i consiglieri comunali della sua cittadina "a presentare un atto che chieda ad Aset di destinare una parte dei propri utili a un fondo per gli utenti in difficoltà, ben più cospicuo del ‘fondo ristoro’ di soli 320mila euro annunciato dal presidente della multiutility". Ceccarelli motiva la sua richiesta evidenziando che: "Nonostante un costo complessivo per l’energia elettrica, nel quinquennio 2019-2023, di 11milioni e 175.001 euro, l’utile d’esercizio complessivo per tutti i servizi offerti da Aset (idrico, raccolta rifiuti, gas, ecc.), è stato di 19milioni e 924.628 euro. Ritornando al settore idrico, c’è da rimarcare che nel 2021 il volume d’acqua fatturato e misurato è stato di 5.252.767 di metri cubi. Nel 2022 i metri cubi sono passati a 4.956.140, mentre nel 2023, sono stati 4.892.992". "Insomma – aggiunge Daniele Ceccarelli -, gli utenti consumano, anno dopo anno, sempre di meno, consapevoli della scarsità d’acqua e anche del costo sempre più elevato del servizio. Però, invece di premiarli, si aumentano le tariffe idriche. Per questo, visti gli utili complessivi che ottiene Aset spa è forse il caso che una parte, milionaria, di essi, venga utilizzata per costituire un fondo da destinare agli utenti. In primis a quelli che hanno un Isee inferiore ai 15mila euro annui, ma anche a tutti gli altri, singoli o nuclei familiari, che si trovano in difficoltà economiche e agli operatori commerciali che non ne possono più tra costi energetici, raccolta rifiuti e acqua. Il fondo ristoro annunciato dal presidente di Aset, di complessivi 320mila euro, è solo un pannicello caldo. Spero che i consiglieri comunali di Mondolfo si facciano carico della proposta"

Sandro Franceschetti