’The Perticars’, la band più amata compie 25 anni

Compie 25 anni una delle band musicali più amate delle Marche e ‘made in Marotta’. Cinque lustri di concerti live, in totale più di 300, per ‘The Perticars’ (foto): Luca Garbatini (chitarra solista); Federico Ciavarini (basso e contrabbasso); Alessandro Cerioni (voce); Carlo Diotallevi (chitarra), ben noto anche come attuale vicesindaco di Mondolfo e per il lungo impegno nella politica locale; Giovanni Giuliani (sax); e Stefano Colletto (batteria). Una band unica nel suo genere, che si ispira al rock ‘n’ roll e spazia con un ritmo travolgente tra i grandi classici italiani e internazionali, tutti rigorosamente da ballare. I loro non sono semplici concerti, ma si trasformano in un vero e proprio show nel quale coinvolgono e intrattengono il pubblico facendo cantare e ballare tutti con entusiasmo ed ironia. I ‘The Perticars’ nascono nel 2000 e in questi venticinque anni hanno collezionato, come detto, oltre 300 live in tutta Italia, dalle spiagge alle piazze, passando per i teatri fino alle feste più esclusive… cambi continui di location ma non del loro stile irresistibile di interpretare e vivere la musica. Per festeggiare il quarto di secolo hanno dato il via a una stagione estiva di 30 tappe, dal titolo ‘25th Anniversary Tour’, tra Marche, Emilia Romagna e Umbria, con un appuntamento assolutamente imperdibile per soffiare sopra la torta dei 25 anni, nella loro Marotta: il 28 giugno sulla spiaggia nei pressi del locale ‘Tritoni Beach’, quando dalle 21,30 alle 24 tutti potranno ballare al ritmo dei ‘The Peerticars’, formazione che nel 2005 e ne 2007 ha tenuto anche il palco insieme a Sasha Torrisi, noto cantante dei ‘Timoria’.

Sandro Franceschetti