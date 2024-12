Torna la ’Cioccovisciola’ a Pergola. Debutto con la pista di ghiaccio

Da sabato prossimo, quando si aprirà l’edizione 2024 della ‘Cioccovisciola’ di Pergola (in calendario per il 7 e l’8 dicembre), per la prima volta, nella città dei Bronzi ci sarà anche la pista di ghiaccio, allestita in piazza Ginevri, quella di fronte al palazzo comunale, che nei mesi scorsi ha fatto discutere per la decisione temporanea assunta dal Comune di ripristinarvi il parcheggio delle auto. Tradizioni, cioccolateria e pasticceria di qualità, mercatini, idee regalo, artisti, musica e animazione sono il menù della kermesse. Nella splendida cornice del centro storico, tra il grande albero e il presepe artistico, note natalizie, spettacoli, masterclass e show coocking a cura dei maestri cioccolatieri e tanto altro. E a rendere l’atmosfera ancora più affascinante, ci sarà, come detto, la pista di ghiaccio in piazza Ginevri, che rimarrà allestita per tutto il periodo delle feste.

Quest’edizione 2024 è stata presentata ieri in Confcommercio, alla presenza del direttore Agnese Trufelli, del sindaco di Pergola Diego Sabatucci, del vicesindaco onorevole Antonio Baldelli, insieme a Paolo Staccoli della Pasticceria Staccoli di Cattolica e Franco Tonelli della Cantina Villa Ligi, che hanno omaggiato i presenti con dolcezze al cioccolato e visciole. Il via della gustosa manifestazione scatterà alle 10 di sabato con l’apertura degli stand espositivi e mezz’ora più tardi con l’intrattenimento della banda cittadina ‘Escobar’. Alle 15 in piazza IV Novembre show coking a cura dei maestri cioccolatieri e dalle 17,30 in piazza Ginevri l’esperienza ‘Piazza di Natale’ con l’accensione delle luminarie e l’apertura della pista di ghiaccio. Alle 18 ‘Piazza dei Bambini’ e alle 18,45 aperitivo d’eccellenza con Luciano Sorbillo.

"Con Pergola – ha esordito Trufelli – ci lega una collaborazione che va avanti proficuamente da tanti anni. Dopo il successo della Fiera Nazionale del tartufo, un altro grande evento come la Cioccovisciola. Manifestazioni fondamentali per lo sviluppo turistico ed economico del territorio che sosteniamo con determinazione". Baldelli ha aggiunto: "Proseguono i grandi eventi promossi dalla nostra amministrazione, sempre con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le eccellenze enogastronomiche e la città. Manifestazioni nelle quali crediamo fortemente".

Sandro Franceschetti