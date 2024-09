Tre rotatorie e una pista ciclabile. Il Comune mette tutti d’accordo

Tre rotatorie, due a Metaurilia e una a Tombaccia, una pista ciclopedonale lungo la Statale 16, e infine la rotatoria in via Mattei, all’altezza della piscina Nuotiamo. Queste le principali opere concordate dal Comune con i residenti del quartiere a compensazione di Adriatic link, elettrodotto sottomarino che sbarcherà proprio a Metaurilia. Le due rotatorie sono previste una l’altezza del nuovo hotel Playa, l’altra più a nord in prossimità di via Iozzino. "Sono stati gli stessi residenti – hanno fatto presente il sindaco Luca Serfilippi e la vice Loretta Manocchi – a chiederci lo spostamento della terza rotatoria da Metaurilia a Tombaccia (zona Porfiri)". Rispetto alle rotatorie definite dalla precedente amministrazione "la nostra giunta ha aggiunto – ha sottolineato Manocchi – numerose altre opere". Previsto, quindi, l’allaccio alla rete fognaria all’intersezione dei cavi, l’installazione di una nuova illuminazione pubblica e la messa in sicurezza di strada ponte Alto (incrocio Cupa), via della Tomba, strada Caminate, strada di Mezzo, con la creazione di una pista ciclopedonale che collegherà tali zone con l’Adriatica.

Sarà modificata la pendenza del sottopasso di Metaurilia per migliorare la gestione delle acque piovane, e realizzata una bretella di collegamento tra Tombaccia e Metaurilia: con un percorso ciclopedonale interno alla frazione saranno previsti due nuovi sottopassi ferroviari. Il piano prevede anche l’installazione di tutor per il controllo della velocità, l’aggiornamento della segnaletica, nuovi parcheggi, e la sistemazione di isole ecologiche e giardini pubblici. Attenzione particolare sarà riservata alla sistemazione dell’immobile dell’Ecomuseo di Metaurilia.

Le opere compensative di Metaurilia si sommano a quelle di Carrara, anch’esse concordate con i residenti: saranno realizzate con i 12 milioni messi a disposizione da Terna, società che realizza Adriatic link. La lista degli interventi sarà oggetto della convezione tra Comune e Terna. Le opere non saranno realizzate immediatamente: "Cercheremo di iniziare la progettazione quanto prima – assicura Serfilippi – ma al momento gli uffici dei lavori pubblici sono ingolfati con le opere del Pnrr. Ci vorranno almeno 3-4 anni".

Anna Marchetti