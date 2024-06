Ultimo miglio per il ’re’ del pulmino

Ultimo giorno di lavoro, oggi, per Marco Romagnoli, storico autista scuolabus di Marotta. Romagnoli ha iniziato a lavorare a 14 anni in una fabbrica di scarpe, ma col passare del tempo un desiderio è emerso sempre più forte dai suoi pensieri: quello di guidare l’autobus. Finalmente il sogno divenne realtà e per 29 anni, giorno dopo giorno, ha accompagnato a scuola migliaia di alunni, iniziando dai bimbi dell’asilo fino ai ragazzi delle medie. Anche il sindaco Nicola Barbieri è tra coloro che hanno usufruito dello scuolabus guidato dal signor Marco, per tutti il ‘re del pulmino’. Un autista molto amato anche dalle famiglie per la dedizione e la professionalità con cui ha sempre interpretato il suo lavoro; un vero e proprio punto di riferimento.

Oggi Romagnoli, finito il servizio, scenderà per l’ultima volta dall’amato scuolabus e da domani inizierà a godersi la meritata pensione. In questi giorni sono stati in tanti ad esprimere gratitudine nei suoi confronti: dai componenti dell’amministrazione comunale fino agli alunni e ai loro genitori, i quali, viaggio dopo viaggio, hanno apprezzato sempre di più il ‘re del pulmino’.

s.fr.