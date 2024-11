Un angolo speciale contro il deserto di vetrine

In piazzetta de Pili, nella vetrina lasciata vuota dalla chiusura di Oritaly, sabato inaugura un temporary shop a tema natalizio. Un luogo in cui si viene accolti con il garbo di una volta, per combattere il degrado delle vetrine spoglie. Un piccolo angolo dedicato ai regali di Natale, che catapulterà i clienti indietro nel tempo. Si chiama "Il MIO Natale" il progetto di tre giovani imprenditrici fanesi, titolari già di una piccola realtà creativa che ricerca e ripropone accessori e oggetti vintage. Francesca Morini, Elisa Tazzari e Fiammetta Gamboni hanno pensato ad un luogo che consacra i regali di Natale e allo stesso tempo permette alla clientela ‘che va di fretta’ di ritrovarsi in un negozietto che offre ampia scelta di piccoli e grandi prodotti vintage. "Se, come si dice, l’importante è il pensiero - dicono -, qui si possono trovare: decorazioni natalizie di artigianato orientale anni ‘60 per le amiche appassionate delle festività, ampia scelta di cappelli di varie epoche tutti rigorosamente nuovi, mai indossati. Tra i prodotti anche bottoni vintage da regalare a chi vuole personalizzare i propri capi d’abbigliamento, guanti in pelle e ampio spazio anche alla carta d’epoca, per scrivere lunghi biglietti di auguri in maniera originale, e poi ancora bigiotteria, piccoli oggetti decorativi per la casa e tanto altro".