Un Capodanno che vale doppio: piazza e Pincio

Doppia festa per il Capodanno fanese: in piazza XX Settembre per tutti, al Pincio per i giovani. A mezzanotte fuochi d’artificio pet friendly, con tanti giochi di luce ma senza rumore. Il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore agli Eventi Alberto Santorelli hanno presentato ieri mattina il programma per i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno.

"Sarà un Capodanno di rilancio – ha sottolineato Serfilippi – migliore di quelli del passato, nonostante il poco tempo e le poche risorse a disposizione che non ci hanno permesso di chiamare star nazionali". Si parte alle 22 con il concerto della band fanese dei Rinoceronti e, a seguire, prenderà il palco Radio Studiopiù per la diretta nazionale:. "Con lo loro – ha proseguito il primo cittadino – faremo il countdown e il brindisi di mezzanotte quando partirà lo spettacolo pirotecnico ‘pet friendly’". Una delle novità di questo capodanno sono proprio i fuochi d’artificio, solo coreografici, (costo 8 mila euro), in linea con l’ordinanza che il sindaco Serfilippi ha firmato, nella giornata di ieri, per vietare i ‘botti’ di fine anno, dal 30 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

"Come Comune abbiamo voluto dare il buon esempio – ha spiegato Serfilippi – perché sappiamo gli effetti negativi che i ‘botti’ posso provocare sugli animali". Prevista la diretta con Fano Tv per tutti coloro che non posso o hanno voglia di muoversi da casa. Sul palco di piazza XX Settembre per il brindisi di mezzanotte ci sarà anche il San Costanzo Show. Il Pincio, invece, sarà il luogo d’incontro per i giovani e i giovanissimi.

"Abbiamo voluto introdurre qualcosa di diverso – chiarisce l’assessore Santorelli – sulla scia del successo del villaggio di Natale e della pista di ghiaccio". Proprio a ridosso della pista, che funzionerà per tutta la serata, sarà allestito un dj set con ‘In Da Club’ e ‘Dj Vampa’.

Insomma dopo la mezzanotte, al Pincio sarà possibile ballare e divertirsi fino a tarda notte. "L’obiettivo dell’evento di fine anno – insiste l’assessore Santorelli – è quello di avere gente anche da fuori Fano ed evitare che i festeggiamenti di capodanno, come avveniva in passato, finiscano subito dopo la mezzanotte. Così, con On Stage, abbiamo pensato ad un programma capace di coinvolgere i fanesi che rimangono in città e tutti coloro che abbiano voglia di trascorrere il capodanno a Fano, prima nei locali, poi con il brindisi della mezzanotte in piazza XX Settembre e il divertimento al Pincio".

"Per festeggiare l’ultimo dell’anno abbiamo voluto offrire ai fanesi – ha chiarito Nicola Anselmi di On Stage – una doppia possibilità: rimanere in piazza XX Settembre o trasferirsi al Pincio".

La musica proseguirà dopo la mezzanotte in entrambe le location. Il programma natalizio 2024/25 si chiuderà il 6 gennaio con l’epifania: "Sarà una conclusione all’altezza del calendario, molto apprezzato, di tutte le festività – conclude l’assessore Santorelli – La befana arriverà in piazza alle 15.30: all’animazione per i bambini seguirà, a partire dalle 18, la consegna delle calze. L’organizzazione dell’evento è a cura della Pro loco che collaborerà con il Vespa Club, l’associazione Viviamo Centinarola e altre realtà cittadine che daranno il loro prezioso contributo".

Anna Marchetti