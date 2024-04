Un po’ di Fano tra Dolce e Gabbana

C’è anche un po’ di Fano alla grande mostra "Dal cuore alle mani: Dolce&Gabbana" che si tiene a Milano a Palazzo Reale fino al 21 luglio 2024. Si tratta dell’azienda Zeppelin Design di Rosciano che nell’ambito del progetto della mostra ha realizzato la biglietteria e il bookshop che si trova alla fine del percorso dove è esposto ed è in vendita il merchandising firmato Dolce&Gabbana. L’arredamento è stato realizzato con il prodotto Visplay, di cui Zeppelin è distributore in Italia, Qubo 25 elettrificato con luce integrata tutto in lamiera ad eccezione dei cassettoni rigorosamente in nero. "Dal cuore alle mani" è una esposizione voluta dagli stilisti Dolce e Gabbana per esaltare l’artigianalità e la manifattura italiana.

Zeppelin, fondata nel 1999 dalla coppia Adrio Pierantoni, fanese, e Gabi Kühn, rastattese, opera nel settore degli arredamenti e di interni chiavi in mano annoverando clienti molto prestigiosi. Oltre a Dolce & Gabbana, l’azienda fanese ha realizzato interventi per l’A.C. Milan, Armani, Coin, Geox, Grimaldi, Gucci, La Rinascente, Lamborghini, Max Mara, il Maxxi Museo Roma, Pininfarina, Santoni. Senza dimenticare gli importanti progetti attuati sul territorio come l’allestimento dello sportello nella sede centrale della Bcc di Fano a Cuccurano.