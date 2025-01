Uno Speed Date per trovare lavoro

Opportunità per i giovani alla ricerca di occupazione: c’è lo ‘Speed Dating for Job’. Lo scopo è favorire l’incontro diretto tra aziende e candidati, offrendo un’occasione concreta per chi cerca lavoro o desidera una nuova opportunità professionale. Attraverso brevi colloqui, i partecipanti potranno presentarsi direttamente ai responsabili delle risorse umane di importanti aziende del territorio, illustrando le proprie competenze. L’appuntamento è per il pomeriggio del 30 gennaio nella sede dell’Informagiovani in via Ponte Metauro, 103 a Villanova. I candidati potranno tenere colloqui con Valmex spa, Schnell spa, Pada Engineering e Isa spa. Informazioni allo 0721 892281.