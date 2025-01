Vandali scatenati a Capodanno. Almeno 30 auto danneggiate

Una trentina di auto danneggiate, nel Capodanno fanese. Per molti residenti della zona mare non è cominciato nel migliore dei modi il 2025, dal momento che sono stati vittime dell’unica nota stonata di una serata di festa che si è svolta senza particolari problemi o incidenti. L’unico episodio spiacevole, infatti, si è verificato nel parcheggio Vanvitelli e in altre zone di sosta attorno allo Sport Park e il retro della stazione ferroviaria dove almeno 30 automobilisti al ritorno dalla festa hanno trovato la brutta sorpresa dell’auto con i finestrini infranti e gli specchietti danneggiati. Un episodio che ha gettato un’ombra di rabbia sull’inizio del loro nuovo anno. Si tratta di un atto vandalico attribuito a un sospetto già noto alle autorità, attualmente ricercato. "Purtroppo, c’è stato un episodio spiacevole legato ad atti vandalici nel parcheggio Vanvitelli e in altre zone vicine - racconta il sindaco di Fano Luca Serfilippi, che ha tenuto per sé la delega alla Sicurezza e alla Polizia Locale -. Sono state danneggiate una trentina di auto, con vetri infranti e specchietti distrutti. Sembra che il responsabile sia un individuo già noto alle autorità, che anche nel giorno dell’accensione dell’Albero in piazza XX Settembre aveva danneggiato alcune auto. La polizia sta indagando, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Speriamo che venga identificato al più presto, perché episodi del genere non devono rovinare il clima positivo di queste feste".

Tiziana Petrelli