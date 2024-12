Vasche da bagno e pupazzi di neve. Così i biroccini tornano a stupire

Si scaldano i motori a Mondolfo per le ore conclusive del ‘Natale più Bello nel Borgo più Bello’ in programma per oggi pomeriggio dalle 15 in centro storico, che avrà fra i momenti più attesi la ‘Christmas race’: la divertentissima e avvincente gara di biroccini, saltata domenica scorsa per il maltempo. Bolidi ‘fatti in casa’, estremamente fantasiosi. Negli anni scorsi si sono visti vasche da bagno rosse, slitte, renne, pupazzi di neve, pacchi regalo e altri improbabili veicoli, tutti naturalmente a ruote per ‘schizzare’ lungo il percorso in discesa disegnato nel cuore della cittadina.

"Quest’anno si contenderanno la ‘Christmas race’ almeno 15 diversi biroccini e c’è davvero tanta curiosità non solo per l’esito della gara, ma soprattutto per vedere cosa si saranno inventati i costruttori – svela Massimo Papolini, consigliere della Pro Loco Tre Colli, che organizza l’evento". Rinnovato il percorso: "Fino all’anno scorso il tragitto andava da via Mazzini a via Cavour – riprende Papolini -, oggi, invece, i biroccini sfrecceranno nei circa 250 metri da via Vandali a via Marconi. Si tratterà di prove a cronometro. Ogni mezzo sfilerà da solo e chi ci impiegherà il minor tempo vincerà la gara. Previsti, inoltre, il premio per il biroccino più social, deciso in base ai like che avrà ricevuto sulle pagine della Pro Loco; e il premio per il più originale".

Il ‘Natale più Bello nel Borgo più Bello’ decollerà, come detto, alle 15, con l’apertura dello spazio gonfiabili e della casetta di Babbo Natale. Alle 15,30 animazione di ‘Ar Fun’ con bolle, musica, trucca-bimbi e gioco dell’oca gigante. Dalle 16,30 la ‘Christmas race’; alle 18 concerto della banda cittadina e poi musica live. La kermesse è patrocinata dal Comune e sostenuta da Regione e Camera di Commercio.