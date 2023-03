Il derby della cultura tra Fano e Pesaro: video sfottò virale sui social

Un frame del video del fanese Enrico Anniballi, che sta spopolando sui social

Fano, 21 marzo 2023 – Il derby archeologico tra Fano e Pesaro si arricchisce ogni giorno di nuove schermaglie. Dopo la scoperta in centro a Fano di quelli che potrebbero essere i resti della vagheggiata Basilica di Vitruvio, la miccia dell’antico livore si è riaccesa, anche per il fatto che Pesaro è Capitale italiana della Cultura 2024.

Ad assestare l’ultimo ‘colpo’ è il fanese Enrico Anniballi, che ha postato un video-parodia di una scena tratta dal film Trecento del 2007 diretto da Zack Snyder.

La scena è quella in cui gli eserciti di Sparta e di Atene si incontrano prima di affrontare la battaglia contro i Persiani. E’ la rappresentazione plastica di due diverse mentalità, due differenti modi di stare al mondo. Proprio come fanesi e pesaresi, che in questo caso si confrontano sul reciproco senso dell’arte e della cultura. E le risposte, manco a dirlo, sono tutte da ridere: alla pizza Rossini, alla Vuelle e alla Palla di Pomodoro, i fanesi fieramente oppongono la Basilica di Vitruvio. Anzi, WeTruvio.