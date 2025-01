Violento frontale, arriva l’eliambulanza

di Antonella MarchionniGrave incidente stradale, ieri mattina, lungo l’interquartieri di via Pertini, di fronte al distributore di benzina Q8. Un uomo di 60 anni, residente fuori regione, è stato trasportato in codice rosso con l’eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona.

Erano all’incirca le 9,45 quando l’auto, una Peugeot 208 guidata dal 60enne, è entrata in collisione con un autoarticolato Volvo condotto da un 54enne di Montemarciano. Il mezzo pesante trasportava una cisterna di gasolio ma, per fortuna, non si sono verificate perdite di materiale infiammabile. L’autoarticolato viaggiava in direzione nord mentre l’auto percorreva la stessa strada nella direzione opposta. L’impatto è stato frontale e violentissimo. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale per effettuare i rilievi e, dai primi accertamenti, pare che ad invadere la corsia sia stata proprio l’auto. A quell’ora la visibilità non è ottimale a causa dei raggi del sole che colpiscono direttamente lo sguardo di chi percorre la strada in direzione sud. Una condizione che rende quel tratto particolarmente insidioso nelle prime ore del mattino e che richiede, da parte degli automobilisti in transito, una particolare attenzione. Sul posto anche un’ambulanza del 118 il cui personale sanitario ha provveduto a stabilizzare l’uomo.

Le condizioni dell’automobilista ferito hanno reso necessario anche l’arrivo dell’eliambulanza che ha trasportato il 60enne al nosocomio anconetano, non in pericolo di vita. Illeso, invece, il conducente del mezzo pesante. L’incidente ha richiesto anche l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco che, vista la pericolosità del carico contenuta nella cisterna, hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Il tratto stradale è stato chiuso per alcune ore nello spazio compreso tra le due rotatorie fino alla rimozione dell’autoarticolato.