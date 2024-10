"Vogliono impedire il dissenso". Sit in davanti al liceo

Dopo aver manifestato la settimana scorsa davanti alla Prefettura, ieri si è spostata davanti al liceo Nolfi Apolloni in via XII Settembre la protesta dell’associazionismo fanese (Lupus in Fabula, Anpi, Arci, Donne in Nero, Emergency Fano, Mondo Solidale) affiancato dai sindacati (Cgil, Spi Cgil, Uil) e dai partiti d’opposizione (Pd, Movimento 5 stelle, Sinistra Unita, Verdi, Bene Comune) contro il Ddl Sicurezza. "Questo – ha detto Gigliola Cattalani, portavoce del collettivo composto da una dozzina di uomini e donne – è un decreto che segnerà soprattutto il futuro dei giovani, perché non avranno più il diritto di protestare liberamente: tutto dovrà essere autorizzato e poi soprattutto verrà penalizzato. E’ gravissimo". "E’ un decreto –la sintesi dei vari manifesti esposti –, che ha il chiaro intento di limitare la libertà e il diritto delle persone a manifestare il proprio dissenso".