Voragine al Pino Bar: "Nessuno fa nulla"

FANO E’ profonda 2 metri e larga 5 la voragine che un anno fa si è formata nell’area verde davanti al gazebo del Pino Bar, a pochi metri dalle mura romane. Nonostante le tante segnalazioni dei titolari del locale (l’area non è loro) nessuno ha provveduto alla chiusura. Il Comune si è limitato a proteggere l’area con la plastica arancione e a coprire la voragine con un pannello in legno che chiunque può spostare. Tra l’altro non è chiaro se si tratti di un semplice cedimento del terreno o l’ampia apertura si sia creata in corrispondenza di un lungo cunicolo sotterraneo. Ad ogni modo una spaccatura in un punto centralissimo, davanti ad uno dei bar più frequentati della città. an. mar.