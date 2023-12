Attesa per il presepe vivente alle cisterne romane di Fermo

Fermo, 27 dicembre 2023 – È ovunque la magia del presepe a Fermo, non c’è un angolo del centro storico che non abbia spazi pieni di suggestione. A partire dalle Piccole Cisterne dove sono un centinaio i presepi allestiti in una grande mostra, a raccontare una tradizione che non finisce mai.

E poi, a piazzale Azzolino c’è il presepe monumentale, con le statue autentiche del film ‘Mamma ho perso l’aereo’, per sentirsi veramente protagonisti dell’evento più importante e intenso di sempre.

Alla chiesa del Carmine c’è il presepe della tradizione, ricostruito e meccanizzato dai docenti e dagli allievi della scuola di formazione professionale Artigianelli, per l’Opera don Ricci, riaperto dopo venti anni di chiusura.

La parrocchia di San Domenico ha chiesto a tutti di allestire angoli di presepe in giro per i vicoli, per moltiplicare la suggestione, in chiesa ci sono lavori in ceramica e uncinetto a rappresentare la Sacra famiglia, ma il gran finale sarà il 6 e il 7 gennaio, con il grande presepe vivente che ha trovato casa alle cisterne romane, per respirare veramente un’aria autentica di fede e di speranza, in collaborazione con le contrade del Palio dell’Assunta, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 20, assolutamente da non perdere.