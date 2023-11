Rosso di Sera, sfilano i calici migliori

Fermo, 26 novembre 2023 – ‘Rosso di sera’ è l’accattivante titolo del gran galà dei migliori vini rossi delle Marche che la reggia Bonaparte di Porto San Giorgio ospita sabato 2 e domenica 3 dicembre per il compiacimento dei seguaci, e non solo, del dio Bacco. E’ un evento ideato dall’associazione culturale Luce e sentieri e patrocinato dal Comune e dell’assemblea legislativa regionale. Il suo scopo è di far conoscere e promuovere il ricco patrimonio vitivinicolo delle Marche.

Ben 35 le cantine partecipanti dal nord al sud delle Regione: "Come Comune abbiamo patrocinato l’iniziativa perché la riteniamo utile e di qualità. Ritengo però che abbia bisogno di maggiori collaborazioni" asserisce il sindaco Valerio Vesprini. Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere regionale Marco Marinangeli: "Si tratta di un evento di qualità per la promozione del territorio delle sue eccellenze".

L’assessore Giampiero Marcattili, uno dei maggiori artefici dell’iniziativa ha annunciato che con essa avranno inizio le manifestazioni natalizie: "Noi vogliamo affascinare il pubblico, promuovere la cultura e il territorio. Un galà, questo che riteniamo possa ripetersi" parola di Giacomo De Angelis in rappresentanza di “Luce e sentieri”. Il Gran Galà apre la porta alle ore 15 di sabato dando il via ai percorsi di degustazione. Ingresso gratuito a tutti gli eventi, poi chi vuole bere acquista i ticket degustazione; alle 15,30 “La Reggia Racconta” visita guidata di villa Bonaparte; ore 17 “Cinquanta sfumature di Rosso” Le Doc e le Dodg più rappresentative delle Marche, con degustazione guidata dai sommelier e dal gastronomo Andrea Amadori: Rosso Piceno, Lacrima di Morro d’Alba, Rosso Conero, Vernaccia di Serrapetrona, Aleatico, Offida Rosso; ore 19 una lezione spettacolo del performer Cesare Catà. Alle ore 21 “A cena con i sommelier”.

La giornata di domenica inizia sempre alle 15 con l’artura dei percorsi di degustazione; alle ore 16 una Cooking Class diretta dalla chef Rosaria Morganti; alle ore 18 l’ultima degustazione guidata Time Machine. Alla conferenza stampa di presentazione del Gran Galà intervenuti anche Alessia Brugnoni da Marche Food Experience, Lorenzo Pizzabiocca associazione che promuove progetti di inclusione sociale e Gianni Lamponi che ha effettuato appunti critici all’organizzazione sostenendo, tra l’altro, che per acquistare maggiore validità dovrebbe avere un respiro almeno regionale. La chiusura è toccata all’assessore alla cultura, Carlotta Lanciotti la quale non poteva che sottolineare positivamente l’impronta culturale che si è voluta dare a “Rosso di sera”.