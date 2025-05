A Rubbianello un centro per l’infanzia riservato ai bambini fino a 3 anni

A Rubbianello sorgerà un centro per l’infanzia riservato ai bambini fino a 3 anni, volto a garantire servizi e continuità educativa, attivo da settembre prossimo. L’istituzione del centro è possibile grazie alla collaborazione tra l’Istituto comprensivo Pagani ed il Comune, e rappresenta un punto di riferimento per le giovani famiglie che potranno contare sull’accoglienza dei più piccoli a cui verranno garantiti i servizi pasto e sonno.

Il percorso di realizzazione procede spedito, in quanto oltre a provvedere agli adempimenti amministrativi, il Comune si è già confrontato con l’Ambito sociale di riferimento e con l’Istituto Pagani, mentre lo specifico regolamento è già stato approvato nel corso dell’ultima seduta di Consiglio comunale, indicando l’ubicazione del centro, individuata nell’edificio in frazione Rubbianello, che attualmente ospita la scuola per l’infanzia per bambini dai 3 ai 6 anni.

Il centro svolgerà le funzioni previste per il nido ma in forma più flessibile e articolata, con orari, modalità organizzative e di accesso tali da consentire alle famiglie maggiori opzioni, come frequenze diversificate. Il centro può inoltre prevedere attività di integrazione con la scuola dell’infanzia, nonché spazi di aggregazione per bambini e genitori, privilegiando un lavoro per piccoli gruppi, coordinati dall’educatore come figura stabile di riferimento, sia per i bambini che per le famiglie.

"Siamo orgogliosi di aver dato il via a questo processo che procede già spedito – commenta il vice sindaco Beatrice Mancini – volto a dare un supporto concreto alle famiglie con approccio di continuità della didattica".

Paola Pieragostini