Abarth in passerella per il raduno

Auto Abarth in passerella, oggi, a Porto San Giorgio. E’ in programma il secondo Abarth day dell’Adriatico nel centro della città. Un’iniziativa che si ritiene richiamerà i tanti appassionati del prestigioso marchio, famoso per la trasformazione in mezzi molto performanti in particolare le utilitarie di piccola cilindrata come la 500. La manifestazione si aprirà alle ore 8,30 di questa mattina con la registrazione delle presenze, che verrà effettuata sul viale Buozzi e a cui interverrà il sindaco Valerio Vesprini per portare il saluto della città agli ospiti con l’Abarth. Poi alle ore 10,30 inizierà il giro turistico dal centro sangiorgese fino a Moresco, dove è prevista una sosta-aperitivo presso “10.83”. Il ritorno della carovana da Moresco è atteso per le ore 13. I partecipanti si ritroveranno a pranzo al ristorante “Stern”: chiusura con la consegna di targhe ricordo ai partecipanti e l’intervento degli organizzatori. Le adesioni venerdì scorso erano arrivate a 60 unità, con equipaggi provenienti soprattutto da Marche, Abruzzo e Umbria. Il ricavato della manifestazione sarà totalmente devoluto all’associazione “Sky driver, un mare di opportunità” per l’attività di mototerapia.