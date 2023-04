Aggredisce e rapina ventenne

Aveva atteso che rincassasse per poi aggredire un coetaneo e rapinarlo del telefonino. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Montegranaro hanno denunciato per rapina un 20enne magrebino già noto per altri precedenti.

I militari dell’Arma hanno avviato un’immediata attività investigativa a seguito di una denuncia presentata da un giovane residente pochi giorni prima, il quale era stato vittima di un’aggressione a scopo di rapina mentre rincasava, venendo derubato del proprio smartphone e subendo una contusione al volto.

Le tempestive indagini hanno consentito di identificare l’autore, grazie anche al prezioso supporto dei sistemi di videosorveglianza presenti nel territorio comunale di Montegranaro, autore poi riconosciuto anche dalla vittima.

Va detto che gli uomini dell’Arma di Fermo sono particolarmente attenti al fine di garantire una adeguata sicurezza ai cittadini.

La presenza sul territorio è costante e l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza facilita l’attività di polizia giudiziaria, con il duplice risultato in termini di deterrenza e anche di repressione dei reati.

fab. cast.