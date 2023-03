Agronomi ed esperti per formare personale

Cercare sempre nuove prospettive e investire nella formazione: è la mission che si sono dati Nicole Fulgoni (titolare) e Denis Del Gatto (responsabile tecnico), le due anime di Vivai Nicole, azienda florovivaistica del quartiere Luce. E, avendo come faro questi obiettivi, l’azienda ha deciso di investire sulla formazione del personale, approfittando in particolare dei primi mesi dell’anno. "Chiamiamo agronomi e personale specializzato dai migliori istituti d’Italia per portarli da noi e dedicarci del tempo" spiegano. In questi incontro vengono affrontate le tematiche più diverse dalla biodiversità, "tema che ci sta particolarmente a cuore" dicono, alla fertilità del suolo, al carbon farming, fino agli standard europei per la potatura degli alberi. E sognano in grande: "Sarebbe prezioso istituire nel nostro settore un centro di formazione accreditato che garantisca standard elevati e nuove giovani leve da inserire nelle aziende del territorio". Dall’anno scorso la policy aziendale di Vivai Nicole è orientata alla tutela dell’ambiente: "Geco, come l’abbiamo chiamato, è il nostro decalogo, un codice etico per praticare attività florovivaistica in modo consapevole. Infine, Vivai Nicole ha sposato il progetto TedX Fermo: "un contenitore di idee, un laboratorio che spazia su più campi. Sosterremo l’iniziativa anche quest’anno".