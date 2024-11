Aiuti dal Comune alla famiglie in difficoltà nel pagare l’affitto

Un sostegno per chi resta

indietro, per chi rischia di perdere il bene più prezioso per la serenità di una famiglia: la casa. Torna una misura importante che verrà attuata con fondi esclusivamente comunali, a a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche per il pagamento dell’affitto riferiti all’abitazione di residenza. Una decisione che è passata nei giorni scorsi in consiglio comunale, secondo il sindaco Paolo Calcinaro un sostegno importante per diverse famiglie a basso reddito: "Non potrà certo sostituire i supporti mancati negli ultimi due anni da parte dello Stato ma come amministrazione comunale abbiamo previsto risorse e fondi propri per poter essere d’aiuto nel pagamento degli affitti a quei nuclei familiari che si trovano in difficoltà. Una vicinanza che viene espressa in modo concreto e pragmatico a sostegno di chi viene a trovarsi in questo tipo di situazioni". "Fra le azioni che come amministrazione metteremo in campo con la variazione di bilancio approvata in Consiglio Comunale va sottolineata questa misura che riteniamo particolarmente importante, aggiunge l’assessore al bilancio Alberto Scarfini, un’azione che denota come sempre attenzione verso le fasce più deboli e che caratterizzano il bilancio comunale che guarda in modo concreto a situazioni di fragilità della cittadinanza con atti come questo, di sostegno e di supporto". Un intervento che va a supportare il lavoro dell’assessore ai servizi sociali Mirco Giampieri, a breve uscirà il bando per accedere alla misura di supporto, per far fronte alle emergenze di chi non può restare senza casa e non deve essere lasciato solo.