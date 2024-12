Al teatro comunale in scena il musical ’Il Signore degli anelli’

Lunedì alle 21,15 al teatro comunale di Porto San Giorgio andrà in scena la replica del ventesimo musical de I Veli Della Luna "Il Signore Degli Anelli - Gli Intrighi del Potere" tratto dal colossal fantasy di Peter Jackson, rivisitato dalla fervida fantasia di Myriam Marcelli. La storia racconta della forgiatura da parte di un’entità superiore, Sauron, dell’unico anello, quello che conferisce a chi lo possiede il potere di dominare il mondo. Gli intrighi del potere fanno da protagonisti in un’avvincente battaglia tra il bene e il male. "Il Signore degli Anelli" è un racconto senza tempo che mette a nudo l’inganno degli individui che cercano la supremazia, il potere e la ricchezza. La performance racchiude una trilogia, con i personaggi più amati del famoso fantasy. Il musical promette di immergere il pubblico in un mondo di fantasia, coraggio e moralità, in risonanza sia con l’attualità dei racconti classici sia con l’urgente richiesta di unità ed empatia della nostra società contemporanea. Informazioni e biglietti in prevendita al numero 340.8038605.