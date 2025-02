Al via la serie A1 per il sitting volley maschile

Prenderà il via domani la Serie A1 di Sitting Volley maschile con la Scuola di Pallavolo Fermana tra le cinque protagoniste della kermesse indetta dalla Federazione Italiana Pallavolo che, per la stagione sportiva 2024/2025, ha voluto creare un doppio campionato di A1 e A2 per il settore maschile. A contendersi il titolo nel campionato italiano di più alto livello, saranno, insieme ai marchigiani, i campioni in carica dell’Ortopedia I Santi Nola, la Diasorin Fenera Chieri, la Cedacri SV Giocoparma e l’Acqua San Bernardo Cuneo.

La formula del campionato prevede quattro concentramenti in programma il 16 febbraio a Nola, il 16 marzo a Cuneo, il 30 marzo a Fermo ed il 6 aprile a Chieri. Al termine dei concentramenti verrà stilata una classifica unica che terrà conto dei risultati di tutte le gare disputate. Le prime quattro classificate di questa classifica si qualificano alla Final Four scudetto.

Per la Scuola di Pallavolo Fermana una nuova sfida molto stimolante contro le più forti formazioni italiane: "Siamo entusiasti di iniziare il campionato di Serie A1, che, insieme all’EuroLeague, ci permetterà di giocare diverse partite di alto livello e ci consentirà sicuramente, tramite l’allenamento, di migliorare settimana dopo settimana, ha dichiarato il secondo allenatore Riccardo Scendoni, Siamo consapevoli che per fare un ulteriore salto di qualità nel nostro gioco, dobbiamo prestare maggiore attenzione ai dettagli, lavorare su alcuni aspetti tecnici e migliorare nella gestione dei fondamentali del sitting volley in un contesto di alto livello".

La delegazione sarà composta da: Ettore Baldoncini, Giacomo Cappelletti, Maurizio Ciotola, Cristiano Crocetti, Michele Del Rosso, Alessandro Issi, Jacopo Manamini Pozzi, Erik Polimanti, Alessandro Postacchini, Federico Ripani, Enrico Rossi, Riccardo Rossi, Riccardo Scendoni, Luca Vallasciani e Sergio Venanzoni. Allenatori: Lorenzo Giacobbi e Riccardo Scendoni.