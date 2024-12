Allestito il presepe sul tronco spiaggiato

Anche quest’anno, a Natale, l’enorme tronco che si è arenato sul lungomare Faleria in seguito a una mareggiata, ha preso vita ed è tornato ad essere utilizzato come scenario originale ed esclusivo di un presepe artistico di fronte al mare, realizzato da alcuni volontari del quartiere Faleriense. L’idea è nata pochi anni fa, quando qualche residente ha cominciato a mettere qualche lucina natalizia per abbellire un tronco comunque esemplare per le sue ragguardevoli dimensioni, dopodiché la fantasia di alcuni ha preso il sopravvento e nelle pieghe del legno, statuita dopo statuina, è stato realizzato il presepe. Un allestimento insolito che, tuttavia, è diventato un motivo di richiamo per grandi e piccini che, passeggiando sul lungomare Faleria, si fermano ad ammirare questa curiosa costruzione, che di notte è pure illuminata, impreziosita da un enorme cuore che, nel corso dell’anno, viene addobbato secondo la ricorrenza che si vuole celebrare.