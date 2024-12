Spunta un altro ricorso al Tar della Iliad Italia contro il Comune per chiedere l’annullamento degli atti relativi al mancato accoglimento della richiesta di autorizzazione presentata mesi fa dal gestore telefonico, intenzionato a realizzare una stazione radio base in un sito del territorio cittadino che non è ricompreso e non è previsto nel Piano delle Antenne. Un precedente ricorso era stato intentato dalla medesima società telefonica, avverso il quale il Comune si era costituito arrivando fino al Consiglio di Stato, uscendone sconfitto. Il ricorso si era risolto a favore del gestore e l’antenna contestata a Castellano è diventata realtà. Adesso la storia si ripete: la Iliad ha scelto un sito non contemplato nel piano antenne, forte di una legislazione nazionale che sovrasta quella comunale. E ancora una volta, il Comune si è costituito in giudizio per evitare l’installazione.