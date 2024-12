Ambiente e benesssere, corso per volontari

’Volontariato per il verde e il benessere’ è un progetto formativo presentato da Legambiente fermano Terramare, Centro Servizi per il Volontariato Marche, Lipu, UniPop Fermo, Fermoinacquerello, Auser provinciale Fermo, Altidona Belvedere-Fototeca provinciale Fermo, Centro Sociale Villa Vitali. La finalità è formare circa venti volontari e volontarie per lavorare nella provincia, che ha un patrimonio verde importante: Monte Cacciù, il Girfalco, il Parco della Mentuccia, il Bosco del Cugnolo, il Parco del Ricreatorio San Carlo, l’Orto Urbano di San Giuliano. Queste ed altre aree verdi verranno riportate a conoscenza e a disposizione della cittadinanza, così da incrementarne la frequentazione, consapevoli della loro funzione di rigenerazione fisica e spirituale e del contributo al Ben-essere comune e individuale. Primo incontro il 16 dicembre alle ore 16,00 presso la sede UniPop Fermo in Piazzale della Ricostruzione n. 19 (ex asilo Fracassetti). Altri nove incontri sono programmati nei mesi di gennaio e febbraio 2025. Informazioni al numero whatsapp 348 7339931