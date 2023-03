Ambito sociale, il Comune paga 15,757 euro

Liquidato e pagato dall’amministrazione comunale di Porto San Giorgio il costo di compartecipazione del Comune al bilancio dell’ambito sociale XIX per l’anno anno 2022. La decisione è stata presa vista la determinazione avente ad oggetto “impegno di spesa per la compartecipazione dell’ente al bilancio dell’ambito sociale XIX per l’anno 2022”, con la quale si impegnavano in modo specifico le seguenti spese per la somma complessiva di 15.757,72 euro: 1.766,60 euro per il funzionamento ATS; 6.767,28 quota ATS; 4.853,32 Servizio Sollievo; 2.370,52 nucleo inclusione e fragilità (SIL). Dopo aver preso atto che il Servizio Sollievo e il Nucleo inclusione e fragilità sono stati attivi per l’intero anno si è provveduto alla liquidazione a favore del Comune di Fermo capofila della somma complessiva di 15.757,72 euro, come sopra meglio specificata, quale quota di compartecipazione del Comune di Porto San Giorgio per l’anno 2022.