Amurri e la sua musica debuttano in tv

Si fa un gran parlare della nuova serie tv sul mondo del cinema, ‘Call my agent’ in onda da ieri su Sky, ma per molti, nel fermano e non solo, c’è un motivo in più per seguirla visto che la colonna sonora originale di questa serie è opera dell’elpidiense Fabio Amurri, 33 anni, compositore, arrangiatore che, da pochi anni, vive a Londra dove è andato a completare i suoi studi e dove ha scelto di rimanere. "È la mia prima serie tv per l’Italia e non credo che potessi sperare in niente di meglio perché ci sono tantissime star e guest star (oltre a Michele Di Mauro, Maurizio Lastrico, Sara Drago, Marzia Ubaldi, ci sono Paolo Sorrentino, Stefano Accorsi, Paola Cortellesi, Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino, Anna Ferzetti e Corrado Guzzanti, ndr) e perché la visione della musica che la produzione ha voluto è piuttosto importante". Addentrandosi più nel tecnico, Amurri spiega che di musica "ce n’è molta, è variegata, e anche per le scene particolari per forza di cose vuole celebrare il cinema e la televisione italiana per cui è stata l’occasione per ispirarsi ai compositori del passato per cui non capita più di scrivere in certi stili. E’ stato bello anche per questo, comporre in uno stile che altrimenti non avrei potuto affrontare, rivisto in chiave moderna". Per scegliere chi dovesse comporre la colonna sonora, la produzione ha indetto una sorta di concorso di idee chiedendo di tenere conto delle intenzioni di regia "e, sulla base delle proposte pervenute, hanno selezionato quella che si è avvicinata di più. Due dei temi principali che si ascoltano nella serie erano quelli che avevo proposto per il provino. Per me è stato sicuramente un cambio di passo. Ci ho lavorato da giugno a novembre" spiega Amurri che, ferma restando l’evidente soddisfazione per un risultato importante per la sua carriera, mantiene saldamente i piedi per terra.

"So di non aver scelto una strada facile. Tutti quelli che hanno a che fare con la musica, prima o poi sognano di comporre musica da film per cui è un settore saturo e quindi bisogna sempre dare il massimo e poi un pizzico di fortuna non guasta. Ma non ho mai cercato il piano B. Sono andato convintamente in questa direzione". Prova ne è che Amurri sta già lavorando ad un’altra serie tv e non è escluso che si veda confermare l’impegno per la colonna sonora della seconda serie di ‘Call my agent’ "ma, finché posso continuerò anche a fare qualche corto e qualche produzione indipendente con registi giovani".

Marisa Colibazzi