Approccio intelligente all’Intelligenza artificiale

L’invito ad una maggiore consapevolezza nell’utilizzo dell’Ai (Intelligenza Artificiale). È questo il dato emerso al termine dell’incontro promosso dall’Isc di Falerone, che si è tenuto giovedì nella scuola media di Piane di Falerone che ha ospitato come relatore all’interno del progetto ‘Emozioni per Crescere’, Emanuele Frontoni, docente universitario che da anni sta seguendo l’evolversi di questa novità tecnologica. All’incontro hanno partecipato la vice sindaca Pisana Liberati, la dirigente scolastica Oda Gesuè, oltre a docenti e alunni.

"Oggi la questione Ai ha bisogno di una maggiore consapevolezza – spiega Emanuele Frontoni – e questo progetto ci permette di affrontare le innovazioni tecnologiche. La prime domande a cui rispondere sono: cos’è l’Ai, come funziona, cosa possiamo farci? Da qui si può partire con l’intento di stimolare nuove idee per un utilizzo intelligente delle Ai. Oggi lo facciamo con una platea che appartiene alla comunità educante, perché a loro spetta il compito di calare l’Ai nella quotidianità didattica. Con l’Ai si ha un alleato in più che punta alla personalizzazione, che però non ha nulla a che vedere con l’inventiva meravigliosa del nostro cervello, ma si tratta di un supporto all’essere umano".

"Mettiamo a terra un altro tassello di un progetto più grande avviato dal Comune con Emozioni per Crescere" dichiara Piasana Liberati. "Siamo soddisfatti di questo progetto – commenta Oda Gesuè – che ha un grande consenso tra docenti e famiglie".

