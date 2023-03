Assistenza domiciliare Grinta: "Orari ampliati"

Nell’ambito del programma di revisione e potenziamento della rete di servizi che sta attuando la Ast Fermo, da lunedì prossimo, nel presidio distrettuale di Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio sarà riqualificata l’offerta dell’assistenza sanitaria territoriale. Sarà implementata la fascia oraria dell’assistenza infermieristica domiciliare nelle 12 ore diurne, dalle ore 7 fino alle 19, dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica dalle 7 alle 13. "Ogni intervento di miglioramento è reso possibile grazie all’impegno qualificato di professionisti che, oltre alla preparazione tecnica, mettono in campo atteggiamenti empatici per raggiungere al meglio l’obiettivo della presa in carico degli utenti" dice il Commissario Straordinario dell’Ast, Roberto Grinta, ringraziando l’équipe coordinata da Susanna Riccitelli per il lavoro che sta svolgendo. L’ampliamento degli orari consentirà ai pazienti di avere a disposizione infermieri con maggiore facilità e, nel contempo, potranno essere presi in carico un maggior numero di pazienti. Nelle prossime settimane, il potenziamento di questo servizio interesserà anche gli altri presidi distrettuali "in coerenza con la disponibilità di risorse e il programma previsto dal direttore del distretto unificato, Diego Illuminati, e dal direttore delle professioni, Renato Rocchi" conclude Grinta.