Assunzione a tempo determinato per un ’Funzionario Tecnico’

Opportunità di lavoro al comune di Fermo. E‘ stato pubblicato un avviso di selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato pieno di una unità in qualità di "Funzionario Tecnico" – per la gestione organizzativa e amministrativa delle attività per l’attuazione dei progetti cofinanziati da programmi europei, da assegnare al quinto settore (Lavori Pubblici). La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, accedendo attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid – Cie - Cns), alla piattaforma digitale denominata "InPa" – Portale del Reclutamento della Funzione Pubblica. Le domande dovranno essere obbligatoriamente presentate, a pena di esclusione, fino alle ore 14:00 del giorno 27/09/2024. Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio, le informazioni sono sul sito del comune alla sezione Concorso.