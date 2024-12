Auto finisce contro un albero caduto sulla Provinciale 239

Vigili del fuoco in azione per i disagi causati dal maltempo delle ultime ore. Oltre dieci sono stati gli interventi dei pompieri concentrati tra la tarda sera di venerdì ed il primo pomeriggio di ieri. I vigili del fuoco hanno agito essenzialmente sul fronte della viabilità, per liberare strade ostruite (parzialmente o totalmente) da alberi o porzioni di essi, divelti dal vento. Tra questi, l’intervento lungo la strada provinciale 239, dove è caduto un albero di grosse dimensioni. L’ostacolo non è stato schivato da un automobilista che ha impattato con la vettura contro il tronco, causando danni al veicolo, ma rimanendo fortunatamente illeso. La strada è stata chiusa al transito per il tempo necessario allo sgombro del tronco. Strade da liberare da piante cadute e rami pericolanti anche a Monterubbiano. Mentre ad Altidona, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio provocato da un fulmine che ha colpito una pianta.