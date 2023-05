Basket, Virtus Porto San Giorgio si mette in mostra

Esperienza bellissima per i giovanissimi atleti della Virtus Porto San Giorgio che hanno partecipato al nono torneo nazionale basket safari cup: Torneo di Basket Safari Cup www.facebook.comminibasketcentroeventi.torneiabruzzo.it

Per i nostri ragazzi e ragazze condotti dal coach Alessandro De Luna e Nicola Boccolini, è stata la prima esperienza fuori casa ed è stata una bellissima occasione di crescita sia a livello sociale che sportivo. Il torneo si è giocato sui campi di San Salvo dal 23 al 25 aprile. Le presentazioni delle squadre sono avvenute nel suggestivo zoo safari d’Abruzzo dove i nostri ragazzie hanno passato una bellissima mattinata. I nostri atleti sono riusciti a vincere due partite su quattro vincendo la finale per il quinto posto. Hanno mostrato grande determinazione e grinta fuori e in mezzo al campo. Sono stati tre giorni bellissimi passati in coesione, pronti per le prossime sfide, questi i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato : Lorenzo Belfiori, Marco Belfiori, Michelangelo Belleggia, Alessandro Concetti, Beatrice Cudini, Angelo D’Elia, Anita Del Prete, Beatrice Mandolesei, Luca Marchiotti, Mattia Mecozzi,, Emanuele Paris, Giulio Rosini, Veronica Scalabrino, Andrea Scodanibbio, Andrea Severini, Simona Sollini, Enrico Maria Vecchiola, Enrico Maria, Mascitelli, Sami Zamit.