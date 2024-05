Battesimo all’ospedale Murri. Ecco la Gastroenterologia

"Umanizzazione del reparto per la miglior accoglienza possibile del paziente". Il professor Giampiero Macarri, direttore della Uoc Gastroenterologia dell’ospedale Murri, riassume così il filo conduttore, la spina dorsale del nuovo reparto inaugurato operativamente ieri e tenuto a battesimo alla presenza del direttore generale Roberto Grinta, Fabrizio Santillo, in rappresentanza del direttore medico-ospedaliero, dottoressa Elisa Draghi, dalla Funzione Organizzativa dottoressa Arianna Mancini, e del personale medico-infermieristico-Oss del reparto stesso. La Gastroenterologia, infatti, si è “trasferita” dall’area multidisciplinare del quarto piano, ai nuovi spazi al terzo piano dell’ospedale. Spazi nuovi, riqualificati, si diceva: due posti letto in più (si è passati da 12 a 14), un letto di appoggio per il monitoraggio delle procedure endoscopiche (post-operatorio) a 24/48 ore, camere da 1/2 posti letto, tutte climatizzate e dotate di bagni (nella precedente ubicazione vi erano anche camere da 3 posti letto), una sala “relax” dove i pazienti, su comodi divani, possono trascorrere momenti di incontro con familiari e visitatori, e anche un impianto di filodiffusione. Il tutto, si diceva, per rendere la permanenza dei pazienti la più accogliente possibile. "In precedenza - ricorda il prof Macarri - dovevamo adeguarci anche a camere miste seppur nessuno si sia mai lamentato. Ora invece possiamo gestire i pazienti in maniera più “umana”. Siamo anche logisticamente più vicini all’endoscopia, e questo va a beneficio dei pazienti stessi e del nostro personale. Erano migliorie che avevamo in programma da tempo ma poi con il Covid, ovviamente, le priorità sono state altre. Ora abbiamo finalmente un reparto tutto per noi dove assistere al meglio i nostri pazienti e accogliere i loro cari. Stiamo tutti molto meglio".

Il reparto di Gastroenterologia è un realtà organizzativa che coniuga, infatti, il concetto di umanizzazione delle cure con la competenza e professionista di tutto il team medico, infermieristico e degli operatori socio sanitari tutti. Il team Uoc Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva è guidato dal direttore, prof. Macarri e dalla Funzione Organizzativa dr.ssa Arianna Mancini. La sinergia maggiormente significativa è con l’unità operativa afferrente di Endoscopia Digestiva dove professionisti medici, infermieri e operatori socio sanitari garantiscono prestazioni di qualità.