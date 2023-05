Beccato per la seconda volta senza patente Denunciato un ragazzo, auto sequestrata

Beccato due volte senza patente e denunciato 37enne residente ad Ancona durante un controllo dei carabinieri a Lido Tre Archi: era al volante di una Renault con a bordo un 32enne, anche lui con precedenti, ed è emerso che il conducente era sprovvisto di documento di guida in quanto revocato. La situazione è aggravata dalla recidiva. L’auto è stata sequestrata e affidata al proprietario intervenuto sul posto. Durante la perquisizione personale e veicolare, è stato poi trovato un involucro contenente 0,35 grammi di eroina, detenuta per uso personale, per la quale è stata effettuata la segnalazione. Sempre nei giorni scorsi a Fermo, il Nucleo Operativo e Radiomobile hanno rintracciato un trentenne a seguito di un sinistro stradale avvenuto a Porto Sant’Elpidio come conducente di un velocipede. Dopo essere stato trasportato in ospedale locale e sottoposto ad accertamenti sanitari, è risultato positivo all’uso di droga e segnalato.