Ben Harper in concerto in piazza: "Un palcoscenico internazionale"

Un altro grande artista in città e stavolta di calibro internazionale. Il 16 luglio 2025 alle 21 piazza del Popolo di Fermo sarà teatro del concerto di Ben Harper & The innocent criminals. Ben Harper è uno dei principali cantautori della sua generazione, oltre che uno dei più versatili, attraversando diversi generi, andando dal pop, reggae e soul, al blues, rock, funk e folk. Ha registrato 18 album in studio con oltre 16 milioni di dischi venduti e tre Grammy awards. La produzione in una nota scrive: "mentre la sua musica e la sua carriera incarnano una certa audacia a livello sonoro, l’onestà dei testi e l’attivismo sociale, Harper ha dalla sua anche una consapevolezza della cultura moderna che tratta i temi sociali. Questo aspetto gli è valso nel 2023 la nomination ai nuovi Grammy special merit award nella categoria best song for social change".

"Un altro grande artista internazionale a Fermo, ha detto il sindaco Paolo Calcinaro, portare Ben Harper a suonare in piazza sarà motivo per portare sicuramente appassionati della sua musica da tutta Italia nella nostra Città. Perché Fermo investe negli eventi e nella musica che sono opportunità di promozione per la città, per essere meta di visitatori che rimangono e vogliono conoscere Fermo come è successo per Manu Chao, con ammiratori anche dall’estero. Il tutto con finanziamenti europei per eventi e non soldi del nostro bilancio".

"Fermo diventa ancora una volta palcoscenico per la musica internazionale. E che musica. Siamo veramente lieti di questo concerto per cui già crediamo crescerà l’attesa e sapere che Fermo ospiterà un artista della levatura artistica di Ben Harper è per noi motivo di orgoglio. Bellezza unica, soddisfazione infinita. Un grazie a best eventi", le parole dell’assessore alla cultura Micol Lanzidei. Il concerto ha il patrocinio del Comune di Fermo e la collaborazione di Best Eventi (info: 085 9047726 - www.besteventi.it). Biglietti disponibili dalle 10 di oggi, 10 dicembre, sui circuiti TicketOne, Ciaotickets e Vivaticket (online e punti vendita), biglietteria Teatro 0794. 284295 - biglietteriateatro@comune.fermo.it

