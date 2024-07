‘Benessere in Comune’: allestimento di due parchi ad Altidona

Uno spazio inclusivo e accogliente, che offra la possibilità di dialogo e conoscenza, abbattendo ogni diversità. Questo lo scopo con cui l’Amministrazione comunale ha reso concreto il progetto ‘Benessere in Comune’ realizzato grazie ad un cofinanziamento ministeriale. Si tratta dell’allestimento di due parchi: uno adiacente la scuola materna di Marina e uno l’ex scuola materna del centro storico. Gli spazi sono stati allestiti con la messa in posa di giochi e sedute inclusivi, la realizzazione di percorsi con la stessa logica, impreziositi da animazione, anch’essa mirata all’inclusione, curata da Giaconi editore. La realizzazione del progetto ‘Benessere in Comune’ ha richiesto un investimento economico di circa 30mila euro di cui 20mila da cofinanziamento ministeriale. "Accoglienza ed inclusione – commenta il sindaco Giuliana Porrà – sono temi cari all’Amministrazione, chiamata a confrontarsi con una città in crescita demografica, che da una parte custodisce intatte le sue tradizioni, dall’altra presenta le caratteristiche di città di mare e accoglienza turistica di transizione. Proprio per questo – prosegue – è nostra volontà creare le condizioni affinché, tanto i residenti radicati, quanto i nuovi, così come i turisti, abbiano la possibilità di confrontarsi, comunicare e dialogare".

Paola Pieragostini