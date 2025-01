Bianchimano carico:: "La Fermana ci crede"

Torna a disposizione domenica al Del Conero Andrea Bianchimano dopo il turno di riposo forzato per squalifica. "Da fuori ho sofferto tanto – ha confermato nella conferenza stampa di ieri – torno a disposizione domenica in un match che sarà doppiamente più difficile di domenica scorsa". Sarà la prima con Brini in panchina per lui che ha notato differenze rispetto alla gestione precedente: "Quando si cambia tecnico c’è sempre una scintilla. I nuovi concetti sono abbastanza diversi ma non c’è tempo, dobbiamo adattarci subito ed essere efficaci. Lavoriamo sempre al massimo ogni giorno e con l’operato della società, sui cui abbiamo piena fiducia, puntiamo a risollevarci subito". Un grande peso è quello zero nelle vittorie casalinghe: "E’ pesante come un macigno. Al Recchioni neanche da avversario ho mai vinto proprio per l’atmosfera e il clima. Abbiamo avuto opportunità per riuscirci, come con il Termoli, ma non è andata. Serve cambiare qualcosa a livello di atteggiamento per fare bottino pieno dalla prossima". Finora ha giocato come unico terminale, possibile ora il passaggio a due davanti: lui ha una sua preferenza: "Preferisco giocare a due anche per gestire meglio gli spazi ma mi adatto sempre alle richieste dei mister, nessun problema. Mi piace uscire e raccordare il gioco, il gol di testa manca all’appello è vero ma non ci sono state molte opportunità finora. Con lo staff ci fermiamo a fine allenamento per migliorare l’attacco alla porta e provare anche dei cross. Lavoriamo sui dettagli. De Silvestro? Lo stiamo conoscendo, ci darà una grossa mano". Intanto prima della seduta di allenamento alla Cops, confronto tra società e staff tecnico, con la dirigenza che ha chiarito la linea societaria fino termine della rosa, presenti i due vice presidente Samuele Isidori e Roberto Ferroni oltre a Stefano Faggio. "La società si aspetta un’inversione di tendenza nelle prestazioni e nei risultati - si legge nel comunicato della società - che la squadra onori la maglia in ogni stadio e che venga raggiunto l’obiettivo della salvezza, insieme al nuovo allenatore e al suo staff".